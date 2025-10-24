Choque por Alcance en Carretera de Aguascalientes Deja Una Mujer Muerta y Más de 20 Heridos

Una mujer sin vida y más de 20 lesionados dejó un fuerte choque por alcance en la carretera federal 25, a la altura de la comunidad Macario J. Gómez, municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes.

El accidente se registró poco después de las 06:20 horas y generó una amplia movilización de cuerpos de emergencia.

¿Qué se sabe del accidente en la carretera federal 25, en Aguascalientes?

Según los reportes, un camión de transporte de personal circulaba a alta velocidad y terminó impactando a un automóvil, el cual se encontraba detenido sobre el acotamiento, presuntamente por una falla mecánica.

La conductora, que estaba frente a su vehículo, fue arrollada tras el golpe. Mientras la unidad continuó su trayectoria hasta chocar contra una caseta de vigilancia.

Paramédicos confirmaron el fallecimiento de la conductora y trasladaron al chofer del camión en estado grave al Hospital General de Zona No. 3 del IMSS; 9 pasajeros más fueron llevados al mismo hospital y otros 21 atendidos en el lugar fueron trasladados posteriormente a recibir atención médica.

Elementos de Cruz Roja, paramédicos del ISSEA, bomberos del Estado y Guardia Nacional tomaron conocimiento del siniestro y personal forense realizó el levantamiento de indicios en la zona.

Andrea Esparza / N+

