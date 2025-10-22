Activan Alerta Amber en Aguascalientes por la Desaparición de un Bebé de 11 Meses

En Aguascalientes, activaron la Alerta Amber por la desaparición de un bebé de 11 meses. Se trata de Lucca Josbiel Chávez Jiménez, visto por última vez el 12 de octubre de 2025.

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes emitió la ficha de búsqueda, donde de acuerdo con el reporte oficial, se menciona que el pequeño estaba en compañía de Rodrigo Chávez Segura, de 32 años, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

Características del pequeño Lucca que podrían ayudar a su localización

Lucca tiene cabello rubio, ojos grandes de color café claro, mide aproximadamente 73 centímetros y pesa alrededor de 10 kilogramos. No presenta señas particulares.

Se pide a la ciudadanía, ante cualquier información que contribuya a localizar al menor, comunicarse al 01 800 008 5400 o al 449 478 28 00, extensiones 8038 y 8040.

