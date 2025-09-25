Chofer del Transporte Público en Aguascalientes es Acusado de Agredir a un Pasajero

En Aguascalientes, un chofer del transporte público YOVOY agredió física y verbalmente a un pasajero. Presuntamente venían discutiendo durante el recorrido.

Noticia relacionada: Abandonan Cinco Cuerpos con Huellas de Violencia en Jesús María, Aguascalientes

Los hechos se registraron la mañana del miércoles 24 de septiembre, en la zona centro de la ciudad. Fue ahí cuando el chofer de la ruta 9, supuestamente, conducía de manera irregular. Ante esto, los pasajeros se molestaron y uno de ellos fue atacado a golpes por el conductor.

La Coordinación de Movilidad confirmó que no prestara el servicio mientras se concluyen las investigaciones; las indagatorias las realizará la concesionaria a cargo del servicio de transporte público.

El conductor en cuanto dio la vuelta se detuvo para empezar bien la investigación, mientras son peras o manzanas no puede conducir el autobús Ricardo Serrano , Coordinador de Movilidad de Aguascalientes

¿Qué pasará con el conductor si se comprueba su culpabilidad?

De resultar responsable, el chofer del transporte público podría enfrentar sanciones económicas, administrativas o incluso un despido.

Ellos son empleados del concesionario, lo que nosotros hacemos es mandarle el requerimiento al concesionario para que tome las acciones pertinentes Ricardo Serrano , Coordinador de Movilidad de Aguascalientes

Este hecho se suma a uno más ocurrido a inicios del año, en el que un conductor también actúo de manera irresponsable al manejar el autobús. Autoridades llaman a la ciudadanía a reportar este tipo de acciones.

Azul Tinta / N+

Historias recomendadas: