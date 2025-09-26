Cierres Viales por la Marcha de Normalistas Hoy 26 de Septiembre en Aguascalientes
N+
Toma tus precauciones, pues este viernes habrá cierres viales en la ciudad por la marcha de normalistas
COMPARTE:
En Aguascalientes, este viernes 26 de septiembre habrá cierres viales por la marcha que realizarán los estudiantes de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez, de Cañada Honda. En N+ te decimos qué vialidades estarán cerradas y sus rutas alternas, ¡Toma nota!
Noticia relacionada: Ruta de la Mega Marcha Hoy por Caso Ayotzinapa: Zonas Afectadas por Bloqueo de Normalistas
La marcha se llevará a cabo a las 16:00 horas sobre el Boulevard a Zacatecas, hasta finalizar en la Exedra de la Plaza Patria. Ante esto, Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Dirección de Movilidad informaron que se prevén cierres viales en puntos importantes de la ciudad.
¿Qué calles estarán cerradas en Aguascalientes por la marcha de los normalistas?
La marcha de los estudiantes tendrá una duración de cinco horas y concluirá hasta las 09:00 de la noche. A continuación te decimos las vialidades que estarán cerradas debido a este evento:
- Boulevard a Zacatecas (entre el distribuidor vial y Convención)
- Petróleos Mexicanos (entre Convención Norte y avenida Independencia)
- 5 de Mayo (entre avenida Independencia y López Mateos)
- Paseo de la Cruz y José María Chávez
- López Mateos y Héroe de Nacozari
¿Qué rutas alternas hay por la marcha de los normalistas en Aguascalientes?
Se han establecido rutas alternas sobre carretera 25, avenida Aguascalientes Norte, Canal Interceptor, avenida Convención de 1914, Boulevard Luis Donaldo Colosio, Héroe de Nacozari, avenida Independencia, avenida Constitución–Solidaridad–Manuel Gómez Morín y Prolongación Zaragoza.
Rutas alternas:
- Av. Aguascalientes Norte
- Canal Interceptor
- Convención de 1914
- Luis Donaldo Colosio
- Héroe de Nacozari
- Av. Independencia
- Av. Constitución
- Solidaridad
- Gómez Morín
- Prolongación Zaragoza
Se invita a la ciudadanía a tomar las debidas precauciones, así como salir con tiempo y atender las indicaciones de las autoridades de tránsito.
Las Noticias N+
Historias recomendadas:
- Abandonan Cinco Cuerpos con Huellas de Violencia en Jesús María, Aguascalientes
- Joven Embarazada Desaparece en Límites de Aguascalientes y Jalisco; Fue a Una Fiesta y No Volvió
- Maestra Denuncia a Policías que la Detuvieron por Defender a Niño con Autismo en Aguascalientes
- Mujer con Ficha de Búsqueda en Zacatecas es Encontrada Muerta en Aguascalientes