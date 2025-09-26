Cierres Viales por la Marcha de Normalistas Hoy 26 de Septiembre en Aguascalientes

En Aguascalientes, este viernes 26 de septiembre habrá cierres viales por la marcha que realizarán los estudiantes de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez, de Cañada Honda. En N+ te decimos qué vialidades estarán cerradas y sus rutas alternas, ¡Toma nota!

La marcha se llevará a cabo a las 16:00 horas sobre el Boulevard a Zacatecas, hasta finalizar en la Exedra de la Plaza Patria. Ante esto, Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Dirección de Movilidad informaron que se prevén cierres viales en puntos importantes de la ciudad.

¿Qué calles estarán cerradas en Aguascalientes por la marcha de los normalistas?

La marcha de los estudiantes tendrá una duración de cinco horas y concluirá hasta las 09:00 de la noche. A continuación te decimos las vialidades que estarán cerradas debido a este evento:

Boulevard a Zacatecas (entre el distribuidor vial y Convención)

Petróleos Mexicanos (entre Convención Norte y avenida Independencia)

5 de Mayo (entre avenida Independencia y López Mateos)

Paseo de la Cruz y José María Chávez

López Mateos y Héroe de Nacozari

¿Qué rutas alternas hay por la marcha de los normalistas en Aguascalientes?

Se han establecido rutas alternas sobre carretera 25, avenida Aguascalientes Norte, Canal Interceptor, avenida Convención de 1914, Boulevard Luis Donaldo Colosio, Héroe de Nacozari, avenida Independencia, avenida Constitución–Solidaridad–Manuel Gómez Morín y Prolongación Zaragoza.

Rutas alternas:

Av. Aguascalientes Norte

Canal Interceptor

Convención de 1914

Luis Donaldo Colosio

Héroe de Nacozari

Av. Independencia

Av. Constitución

Solidaridad

Gómez Morín

Prolongación Zaragoza

Se invita a la ciudadanía a tomar las debidas precauciones, así como salir con tiempo y atender las indicaciones de las autoridades de tránsito.

