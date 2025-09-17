Denuncian Libertad Condicional de Excomandante Acusado de Abusar de una Menor en Aguascalientes

El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes denunció públicamente la decisión de la jueza titular del Juzgado Segundo Penal del Sistema Tradicional del Poder Judicial, quien otorgó libertad condicional a Rodolfo ‘N’, ex comandante de la policía municipal de Huejutla, señalado como presunto responsable del delito de violación en agravio de una menor en Aguascalientes.

El imputado fue detenido el pasado 25 de agosto, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida desde el año 2022.

Sin embargo, pese a los antecedentes del caso, entre ellos un intento de fuga del país, la jueza determinó que Rodolfo ‘N’ enfrente el proceso en libertad, con la condición de presentarse a firmar cada 30 días y la prohibición de salir del país.

De acuerdo con el Observatorio, la resolución fue emitida tras más de dos horas de debate entre el agente del Ministerio Público, la defensa del imputado y el equipo jurídico del colectivo, que ha acompañado a la víctima desde octubre de 2015, un año después del presunto abuso.

Colectivos consideran la libertad condicional del excomandante como un riesgo para niñas, adolescentes y mujeres

El colectivo expresó su rechazo a esta medida, al considerarla un riesgo para niñas, adolescentes y mujeres, así como una forma de revictimización para la menor afectada y su familia.

Además, exigieron a las autoridades garantizar la seguridad e integridad de la víctima, sus familiares y del equipo del Observatorio.

