Colectivos se movilizan en Marcha 8M en Aguascalientes

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo se realiza la Marcha 8M en Aguascalientes, donde colectivas, familiares y ciudadanos se reúnen en el centro histórico para exigir justicia, igualdad y el fin de la violencia de género. La concentración está programada para iniciar a las 15:00 horas frente a la Fiscalía General del Estado, sobre la avenida Héroes de Nacozari.

Desde ese punto, las participantes avanzarán hacia la Plaza de la Patria, donde se prevé la concentración de distintos contingentes, entre ellos familiares y amigas de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio, así como colectivos feministas y organizaciones civiles que buscan visibilizar las distintas violencias que enfrentan las mujeres. Durante la jornada se esperan consignas, mensajes y manifestaciones en demanda de justicia y seguridad para las mujeres.

