Tras 16 Años Prófugo, Detienen en Jalisco a Presunto Homicida de Aguascalientes

Luego de 16 años prófugo, detienen en Jalisco a presunto homicida: le quitó la vida a un hombre en Aguascalientes.

Noticia relacionada: Buscan a 3 Jóvenes Desaparecidos Originarios de La Fortuna, Tlajomulco

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Agencia de Investigación Criminal, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Eduardo ‘N’, presunto responsable de un homicidio doloso calificado con ventaja, alevosía, traición y brutal ferocidad, ocurrido en enero de 2009.

Eduardo ‘N’ fue ubicado y detenido en el municipio de El Salto, Jalisco. Tras su captura, fue trasladado a Aguascalientes e ingresado al Centro Penitenciario Estatal.

¿De qué delito se le acusa a Eduardo ‘N’ en Aguascalientes?

De acuerdo con las indagatorias, el 13 de enero de 2009, el cuerpo de un hombre con una lesión por proyectil de arma de fuego en el cráneo fue localizado en una vivienda de la calle María del Carmen Martín del Campo, en el fraccionamiento Benito Palomino Dena.

Las investigaciones revelaron que la víctima se encontraba en su domicilio cuando Eduardo ‘N’, de entonces de unos 25 años, llegó a buscarlo; tras una breve conversación, le disparó y huyó del lugar.

Con base en las pruebas recabadas, el Ministerio Público integró la averiguación previa correspondiente y solicitó al juez la orden de aprehensión, misma que se ejecutó 16 años después del homicidio.

Andrea Esparza / N+

Historias recomendadas: