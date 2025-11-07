Encuentran Droga en el Penal ‘El Llano’ de Aguascalientes Durante Operativo Sorpresa

Bajo una revisión sorpresa, autoridades de Aguascalientes localizaron droga al interior del Centro de Reinserción Social “El Llano”. Tras el hallazgo, la Fiscalía General del Estado ya inició una investigación para determinar cómo ingresó la sustancia y quiénes estarían involucrados.

Investigan cómo se ingresó la droga a las instalaciones

Según informó el secretario de Seguridad Pública Estatal, durante una revisión aleatoria se detectaron entre algunos internos varias dosis de una sustancia granulada con características de droga. A partir de este hallazgo, se dio vista al Ministerio Público para que se realicen las diligencias correspondientes.

Fueron dosis muy pequeñas, no es una gran cantidad, que no debe de pasar, aclaro, no debe de pasar e igual iniciamos de oficio la investigación para ver como ver que eso ingresó y ya en lo personal ver a los guardias y custodios y decirles, qué pasa con esas revisiones.

Antonio Martínez Romo, Secretario de Seguridad Pública Estatal

Además, la Secretaría de Seguridad Pública inició una investigación administrativa interna para determinar si existió algún tipo de omisión o complicidad por parte del personal penitenciario o de los custodios que laboran en el centro.

Las autoridades estatales señalaron que este operativo forma parte de las revisiones periódicas que se realizan en los centros de reclusión, con el objetivo de mantener el orden y evitar el ingreso de objetos o sustancias prohibidas.

Fui muy enfático en señalar que se inicien las investigaciones para poder ver las situaciones que se tienen al interior, posibles actos que no son correctos o de corrupción, tanto a algunas personas de la propia población o si hay funcionarios públicos que también estén involucrados esas investigaciones se llevarán hacia ello.

Antonio Martínez Romo, Secretario de Seguridad Pública Estatal

Se investigan posibles actos de corrupción al interior del CERESO de Aguascalientes

Asimismo, continúan abiertas otras investigaciones relacionadas con posibles actos de corrupción al interior del penal de Aguascalientes, por lo que no se descarta que en los próximos días se den a conocer más detalles.

El secretario de Seguridad aseguró que los operativos de revisión continuarán de manera sorpresiva y sin previo aviso, con el fin de garantizar el control y la seguridad en los centros penitenciarios del estado.

