Expolicía es Privado de la Libertad por Sujetos Armados Frente a su Familia en Aguascalientes

En la comunidad El Chayote, en Aguascalientes, un grupo de sujetos armados presuntamente irrumpió en la vivienda de Juan Pablo, donde lo atacaron a balazos y lo privaron de la libertad frente a su esposa e hijos, los cuales también fueron agredidos.

La privación de Juan Pablo ocurrió en el municipio de Tepezalá; de acuerdo con el fiscal del estado, Manuel Alonso García, ya se recibió la denuncia del hecho por parte de la familia. Aunque no proporcionó mayores detalles sobre la investigación.

Apenas se me comenta que ayer se puso la denuncia. No traería más información Manuel Alonso García, Fiscal General del Estado de Aguascalientes

¿Qué se sabe de la privación de la libertad de Juan Pablo, en Tepezalá?

El hecho ocurrió el pasado domingo 21 de septiembre, pero fue hasta el jueves cuando la pareja del desaparecido interpuso la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, quien ya emitió una ficha de búsqueda.

Vale la pena mencionar que Juan Pablo perteneció a la Policía Municipal de Tepezalá antes de retirarse por un accidente que le dejó secuelas físicas permanentes. Hasta el momento no ha sido localizado.

Andrea Esparza / N+

