Abandonan Cinco Cuerpos con Huellas de Violencia en Jesús María, Aguascalientes

Fueron localizadas cinco personas sin vida y con huellas de violencia en el municipio de Jesús María, Aguascalientes. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los cuerpos se hallaron en un camino de terracería que conduce a la comunidad de La Tomatina.

Las víctimas se tratan de Juan Antonio, de 41 años, Juan José de 31, y Christian Elías, de 23 años. Los tres presentaban heridas producidas con un arma punzocortante en diferentes partes del cuerpo.

Además, en un tramo de terracería de El Chichimeco, encontraron otros dos cuerpos, pertenecientes a Juan Pablo de 30 años y Rodolfo, de 39; ambos tenían heridas por arma blanca en tórax y abdomen.

¿Qué se sabe de las víctimas encontradas sin vida en Jesús María?

Sobre los cuerpos, ha circulado que las cinco personas contaban con reporte de desaparición del pasado 15 de septiembre, sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes sólo ha confirmado que tres de ellos contaban con antecedentes relacionados a delitos contra la salud.

El hallazgo se realizó el 22 de septiembre, donde personal de la Dirección de Periciales arribó a los dos escenarios para el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense y llevó a cabo el levantamiento de indicios.

La localización de estos cuerpos se suma al presunto homicidio de una pareja localizada el pasado fin de semana al interior de un domicilio, ubicado en la colonia Martínez Andrade, también en Jesús María. La Fiscalía determinó que Emilio, de 21 años, y Angélica, de 25, fueron estrangulados. Con ambos hechos suman siete muertes violentas en menos de una semana en esta demarcación.

Reconocen incremento de violencia en Jesús María

El alcalde de Jesús María, César Medina, reconoció el incremento de hechos violentos en esta demarcación y aseguró que buscará reforzar la presencia de cuerpos de seguridad.

Tenemos que cerrar filas, es el momento, lo he comentado desde el fin de semana hemos estado en comunicación muy constante con el Ejército, con la Guardia Nacional, con la FGE con la FGR, son temas donde tenemos que entrar todos, sumar esfuerzos César Medina, Presidente Municipal de Jesús María

