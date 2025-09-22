Buscan a Hombre en Aguascalientes; Huyó Tras Presuntamente Asesinar a su Madre

Continúa libre el joven que presuntamente asesinó a su madre en el fraccionamiento Guadalupe Peralta, en Aguascalientes, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado.

Según las autoridades, Obed, señalado de supuestamente golpear y asesinar a su madre, identificada como Rocío, continúa prófugo de la justicia. Sin embargo, el fiscal Manuel Alonso asegura que avanzan las investigaciones respecto al caso.

Todos los elementos que hemos venido recabando, lógicamente las propias testimoniales de la familia, pues conllevan a la presunta responsabilidad del hijo, que es la persona que en este momento nosotros estamos tratando de localizar para poderlo presentar ante la gente del Ministerio Público. Manuel Alonso García, Fiscal General del Estado de Aguascalientes

¿Qué se sabe de Obed, presunto asesino prófugo en Aguascalientes?

El presunto responsable tiene historial de consumo de sustancias tóxicas y antecedentes de violencia, incluyendo detenciones previas por agresión contra una pareja, aunque no existía una orden de restricción en curso.

El caso se integra bajo el protocolo de feminicidio y será la investigación la que determine la tipificación legal del delito.

Lamentablemente esta persona sí padecía el tema del consumo de droga, principalmente el cristal, pero también tenemos algunos antecedentes en relación a lo violento que era este sujeto derivado, suponemos también del consumo del cristal o de la metanfetamina Manuel Alonso García, Fiscal General del Estado de Aguascalientes

La Fiscalía reactivó la Unidad de Atención a Víctimas para dar acompañamiento integral y apoyo psicológico, no solo al menor que localizó el cuerpo de la víctima, sino también a todo el entorno familiar, con el fin de mitigar el impacto que dejó este hecho violento.

Cabe recordar que la mujer fue encontrada sin vida en un domicilio de la calle Soledad García Mendoza; presentaba golpes y una herida realizada con un arma punzocortante a la altura del cuello.

