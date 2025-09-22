Buscan a Hombre en Aguascalientes; Huyó Tras Presuntamente Asesinar a su Madre
N+
Obed presuntamente asesinó a su madre con un arma punzocortante; las autoridades están en su búsqueda
COMPARTE:
Continúa libre el joven que presuntamente asesinó a su madre en el fraccionamiento Guadalupe Peralta, en Aguascalientes, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado.
Noticia relacionada: Localizan Sin Vida a Hombre Arrastrado por la Corriente en Jesús María, Aguascalientes
Según las autoridades, Obed, señalado de supuestamente golpear y asesinar a su madre, identificada como Rocío, continúa prófugo de la justicia. Sin embargo, el fiscal Manuel Alonso asegura que avanzan las investigaciones respecto al caso.
Todos los elementos que hemos venido recabando, lógicamente las propias testimoniales de la familia, pues conllevan a la presunta responsabilidad del hijo, que es la persona que en este momento nosotros estamos tratando de localizar para poderlo presentar ante la gente del Ministerio Público.
Manuel Alonso García, Fiscal General del Estado de Aguascalientes
¿Qué se sabe de Obed, presunto asesino prófugo en Aguascalientes?
El presunto responsable tiene historial de consumo de sustancias tóxicas y antecedentes de violencia, incluyendo detenciones previas por agresión contra una pareja, aunque no existía una orden de restricción en curso.
El caso se integra bajo el protocolo de feminicidio y será la investigación la que determine la tipificación legal del delito.
Lamentablemente esta persona sí padecía el tema del consumo de droga, principalmente el cristal, pero también tenemos algunos antecedentes en relación a lo violento que era este sujeto derivado, suponemos también del consumo del cristal o de la metanfetamina
Manuel Alonso García, Fiscal General del Estado de Aguascalientes
La Fiscalía reactivó la Unidad de Atención a Víctimas para dar acompañamiento integral y apoyo psicológico, no solo al menor que localizó el cuerpo de la víctima, sino también a todo el entorno familiar, con el fin de mitigar el impacto que dejó este hecho violento.
Cabe recordar que la mujer fue encontrada sin vida en un domicilio de la calle Soledad García Mendoza; presentaba golpes y una herida realizada con un arma punzocortante a la altura del cuello.
Oscar Verdín / N+
Historias recomendadas:
- Antro en Aguascalientes Genera Polémica por Uso de Símbolos Religiosos; Piden su Retiro
- Así Puedes Pedir la Indemnización por Daños a tu Coche Tras Caer a un Bache en Aguascalientes
- Localizan Sin Vida y Enterrado en un Patio a Joven Reportado Desaparecido en Aguascalientes
- Ataque Armado en Aguascalientes Deja a Una Persona Sin Vida y Termina en Aparatoso Choque