¿Dónde Partirán la Megarosca de Reyes 2026 en Aguascalientes? Estos son los Detalles

La megarosca de Reyes en Aguascalientes se partirá el próximo 6 de enero, en Plaza de la Patria; en N+ te decimos a qué hora y cuánto mediará este 2026.

¿A qué hora será la partida de la megarosca en Aguascalientes?

El evento se llevará a cabo a las 17:00 horas y busca romper el récord alcanzado en 2025, cuando la megarosca midió mil 100 metros.

El 6 va a ser en la capital, pero antes vamos a ir a todos los municipios como ya llevamos tres años acompañando a la Presidenta del DIF, a llevar a las comunidades lejanas y que a veces no les llevan muchos beneficios, les vamos a compartir pan César Salado, Grupo Industriales Panaderos Aguascalientes

¿Con qué estará elaborada la megarosca de Reyes en Aguascalientes?

El representante del sector dijo que los ingredientes principales para la elaboración de la rosca son:

Ate

Higo

Azúcar

Leche

Mantequilla

Huevo

Harina

Además, mencionó que los costos los absorben los panaderos e incluso hay empresarios que se han convertido en patrocinadores.

El año pasado fueron dos mil 100 metros, ahora nuestro compromiso es dos mil 200 metros César Salado , Grupo Industriales Panaderos Aguascalientes

El principal objetivo de este evento es fomentar el consumo de la rosca de reyes entre las familias del estado.

Andrea Esparza / N+

