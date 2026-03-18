Piden Justicia por Eduardo, Joven que Entró Vivo y Salió Muerto de la Comandancia de Tepezalá

La muerte de un joven al interior de la Comandancia de la Policía Municipal de Tepezalá, en Aguascalientes, ha generado indignación y exigencias de justicia por parte de su familia.

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Se trata de Eduardo Medina Salazar, un joven que llegó a Aguascalientes desde Estados Unidos para visitar a sus abuelos y trabajar.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Fue el 11 de marzo cuando Eduardo salió de su casa, en la comunidad de San Antonio, pero nunca volvió. De acuerdo con su tía, San Juana Salazar, él era un joven que ayudaba a su tío a vender elotes.

“Él tenía poquito de haber llegado de Estados Unidos, y se dedicaba a ayudar a mi hermano a vender elotes. Muy trabajador también, sí, a todo lo que yo le decía, ‘mijo, vamos a hacer esto’, él me decía que sí”, explicó San Juana Salazar.

Eduardo fue detenido por policías municipales de Tepezalá, presuntamente por haber realizado disturbios en la vía pública. No obstante, lo que pasó después, asegura la familia, ha estado marcado por una serie de inconsistencias.

“Y nos dice que se lo encontraron, que lo agarraron los policías de rincón, que se les había escapado. Entonces, ya de rato no, que fue en el Gigante, en la comunidad del Gigante, donde se lo habían encontrado y siempre no, que en Tepezalá, pero nunca nos dijeron que había muerto”, mencionó la tía.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

Las autoridades señalaron que Eduardo se autoprivó de la vida, pero su familia asegura que se trató de un presunto abuso policial y justicia, por lo que exigen que la verdad salga a la luz.

El cuerpo de Eduardo fue llevado a las instalaciones de Servicios Periciales de la Fiscalía de Aguascalientes, sin que la familia fuera notificada oportunamente.

La tía del joven asegura que ni siquiera pudieron ver el cuerpo, pero que de alguna manera se enteraron que presenta golpes en la cara, brazos y piernas.

“Mi papá fue con un hermano del esposo de mi hermana, pero no lo dejaron entrar. Ya hasta después, que porque no llevaban los papeles de mi sobrino, y hasta otro día se fueron”, dijo la tía.

¿Cuál es la versión oficial de los hechos?

La versión oficial señala que Eduardo, presuntamente, se quitó la vida por suspensión, usando una cinta de su sudadera, sin embargo, la familia cuestiona esta versión.

Hasta el momento, lo único que se ha informado es que la necropsia de ley ya fue terminada, pero ni las autoridades ni la Fiscalía de Aguascalientes han dado más detalles sobre lo ocurrido.

La familia sólo pide justicia y que se esclarezca el caso, por lo que en los próximos días se manifestarán y cerrarán vialidades de este municipio para ser escuchados.

Azul Alejandra Tinta / N+

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