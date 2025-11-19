Detienen Extracción de Arena y Grava en el Río San Pedro por Falta de Autorización Ambiental
La autoridad ambiental impuso una medida de seguridad para suspender actividades de extracción en el Río San Pedro, en Aguascalientes
Autoridades ambientales informaron que se detuvieron todas las actividades de extracción de arena y grava en el Río San Pedro, en Aguascalientes, luego de realizar una inspección en la zona y constatar que las obras se llevaban a cabo sin autorización en materia de impacto ambiental.
PROFEPA sobre actividades de extracción en Río San Pedro
La dependencia explicó que esta omisión constituye una falta administrativa, por lo que se impuso de inmediato una medida de seguridad que obliga a suspender los trabajos mientras se determina la situación legal de los responsables.
Las autoridades indicaron que continuarán con las diligencias correspondientes para verificar los posibles daños al ecosistema y garantizar que cualquier actividad futura en el área cumpla con la normatividad ambiental vigente.
