¿Quiénes Eran los Médicos Mexicanos que Murieron Durante Excursión de Senderismo en Chile?

La comunidad médica de Aguascalientes se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de una pareja de senderistas mexicanos que perdió la vida durante una ruta en el Parque Las Torres del Paine, en la región de Magallanes, Chile.

¿Quiénes eran los médicos mexicanos que fallecieron?

Se trata de Cristina Calvillo Tovar y Julián García Pimentel, originarios de Michoacán y residiendo Aguascalientes, ambos eran médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y, de acuerdo con autoridades estatales, gozaban de un amplio reconocimiento por su trayectoria profesional y compromiso con sus pacientes. Cristina también laboraba en un laboratorio estatal, lo que, según compañeros del sector salud, reforzaba su presencia y prestigio en el gremio.

El Secretario General de Gobierno, Antonio Arámbula, confirmó que Cristina y Julián habían construido su vida profesional en Aguascalientes tras haber llegado desde Michoacán, su estado de origen.

Eran gente reconocida en el gremio. Gente comprometida, que trabajaba bien y que tenían reconocimiento por su trabajo en Aguascalientes Antonio Arámbula, Secretario General de Gobierno

Tanto el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, como el Colegio de Radiología e Imagen del Estado de Guanajuato, emitieron mensajes de condolencia.

La comunidad médica en Aguascalientes recuerda a Cristina y Julián no solo por su labor clínica, sino por la huella de profesionalismo y compromiso que dejaron entre colegas y pacientes.

