Pareja de Senderistas Fallecidos en Chile Vivían en Aguascalientes y Eran Médicos del IMSS

La pareja de senderistas mexicanos que fallecieron tras un temporal con nevadas y ráfagas de viento en Magallanes, Chile, vivían en Aguascalientes y eran médicos reconocidos del IMSS.

Se trata de Cristina Calvillo Tovar y Julián García Pimentel, originarios de Michoacán y residiendo en Aguascalientes. Murieron en el parque Las Torres del Paine, en la Patagonia, mientras estaban realizando una ruta de senderismo.

De acuerdo al Secretario General de Gobierno, ambos eran médicos del Seguro Social, Cristian también trabajaba en un laboratorio estatal.

Desconozco, sé que ya llevaban unos años, eran gente reconocida en el gremio, hemos hablado con los doctores, me dicen que era gente comprometida, que trabajaban bien y que tenían reconocimiento por su trabajo en Aguascalientes Antonio Arámbula, Secretario General de Gobierno

¿Los cuerpos de Cristina y Julián serán trasladados a Aguascalientes?

Hasta ahora se desconoce si sus cuerpos serán trasladados a Aguascalientes. Las autoridades de Chile ya están en contacto con los diversos consulados

Desconocemos si van a venir aquí a Aguascalientes o se van a ir a Michoacán, allá con sus familias, desconocemos, la familia leva el mando en esto, pero estamos al pendiente para al familia, para cualquier apoyo que lleguen a necesitar Antonio Arámbula, Secretario General de Gobierno

El gobierno de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Salud, expresó condolencias a la pareja de esposos, así como desearon una pronta resignación para su familia. Incluso el Colegio de Radiología e Imagen del Estado de Guanajuato lamentó lo ocurrido.

Azul Tinta / N+

