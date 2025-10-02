Siguen Sin Rastro de Judith, Joven Embarazada Desaparecida en Jalisco; Sospechan de su Pareja
N+
Judith desapareció tras ir a una fiesta patria en Jalisco; familiares afirman que hay contradicciones respecto al caso por las declaraciones de su pareja, quien la estaba acompañando
COMPARTE:
Han pasado más de dos semanas desde la desaparición de Judith Alexandra Olayo Arredondo, de 20 años, joven embarazada vista por último vez en Bajío Los Vázquez, Jalisco. Iba acompañada de su pareja identificada como Zain.
Noticia relacionada: Buscan a Judith, Joven Embarazada Desaparecida Entre los Límites de Aguascalientes y Jalisco
De acuerdo con Nataly Arredondo, madre de la joven, Judith y Zain salieron un día domingo. Incluso, en esa misma fecha, Judith respondió una llamada de su padre, donde mencionó que iba a haber una fiesta.
Se fueron ese día, era domingo, mi esposo le habló ese día que era 14 a las 05:00 de la tarde. Mi hija contestó, dijo que estaban allá
Nataly Arredondo, madre de Judith Olayo Arredondo
Posteriormente, perdieron comunicación con ella. Además, horas más tarde, la pareja de Judith llegó al domicilio donde vivía ella y familiares de la joven, pero estaba solo. Supuestamente, cuando le marcaron a Judith lo estaban “apuntado los narcos”.
Llegó solo y me dijo ‘señora esta Alexandra se me perdió’, y le dije, ‘cómo que se te perdió’ y él me refirió que el domingo, le dije mi esposo le marcó a ella y tú dijiste que estaban bien, ‘no señora, es que me tenían apuntado, me tenían apuntado los narcos’
Nataly Arredondo, madre de Judith Olayo Arredondo
¿Cómo avanza la búsqueda de Judith Olayo Arredondo?
De inmediato emprendieron una búsqueda en el C4, en la Fiscalía de Aguascalientes y otras instancias, posteriormente se dirigieron a Bajío Los Vázquez, donde Zain, entre una serie de contradicciones y en medio de nerviosismo, aseguró que ya la había buscado toda la comunidad.
Nos fuimos al rancho para buscar a mi hija, entonces nos llevaba a un lado y a otro. Nos dijo ‘miren Alexandra se vio por aquí’, lo seguimos pero lo vimos como alterado. Me dijo que puso una denuncia de búsqueda allá y era mentira, me dijo que toda la gente estaba buscando con él con luces, linterna, era mentira, andaba solo
Nataly Arredondo, madre de Judith Olayo Arredondo
La mamá de Judith señala que un judicial de Jalisco le comentó que Zain traía el celular de la joven, el cual no le fue retirado y que incluso él dice ahora desconocer dónde está el dispositivo.
Asimismo, familiares de Judith se interrogaron con los habitantes de Bajío Los Vázquez y presuntamente todo apunta a la pareja de la joven, el cual permanece en libertad.
Después cuando vieron a mi hija la vieron pero sin ropa, pidiendo ayuda y has de cuenta que dijo que habían abusado de ella [...] también el señor dijo, ‘la estaba persiguiendo un policía y lo apuntó a él’
Nataly Arredondo, madre de Judith Olayo Arredondo
Localizan prendas y objetos quemados en el último lugar donde fue vista Judith
Hace unos días, familiares de Judith, madres buscadoras y elementos de la Guardia Nacional ingresaron con autorización de los dueños del predio donde fue vista por última vez con Zain, ahí, localizaron ropa y restos de objetos quemados; a él, con huellas de violencia en el cuello.
El martes el señor ya estaba limpiando la casa, escondió ropa de mi hija, no nos dio toda la ropa, se guardó ropa [...] hizo quemazones por todos lados
Nataly Arredondo, madre de Judith Olayo Arredondo
Vecinos de la comunidad señalaron que días posteriores a la desaparición de Judith, prendieron fuego en el lugar donde ella se quedó a dormir; quemaron cosas en el sitio.
Nos comentaban diferentes personas en diferentes puntos que días posteriores a la desaparición de Alexa, el lugar donde se había quedado a dormir prendieron fuego, que estuvieron haciendo quema de cosas
Mariana Ávila Montejano , Observatorio de Violencia Social y de Género
La búsqueda sigue y aunque autoridades de Jalisco y Aguascalientes se han mostrado indiferentes la esperanza de encontrarla no se ha perdido.
Andrea Esparza / N+
Historias recomendadas:
- Exhiben a Conductor que Abandonó a una Perrita con sus Cachorros en Aguascalientes
- Expolicía es Privado de la Libertad por Sujetos Armados Frente a su Familia en Aguascalientes
- Mujer con Ficha de Búsqueda en Zacatecas es Encontrada Muerta en Aguascalientes