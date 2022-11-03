AMLO: Qué Dijo en la Mañanera Hoy 3 de Noviembre de 2022

Estos son los temas más relevantes abordados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia mañanerahoy 3 de noviembre de 2022, en Palacio Nacional, Ciudad de México.

AMLO Revelará qué Jueces han Liberado a Delincuentes

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), revelará los nombres de jueces que han liberado a delincuentes importantes, porque en su administración es transparente y no tiene nada que ocultar.

AMLO pidió a la población estar muy pendientes de lo que sucede en el país todos los días porque, dijo, hay jueces del Poder Judicial que les gustan hacer los llamados "sabadazos", que es dejar en libertad a delincuentes importantes en fin de semana.

Lorenzo Córdova 'Da Pena Ajena': AMLO por Encuesta del INE

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, "da pena ajena" por la encuesta que realizó el órgano autónomo sobre la opinión de la población ante una posible Reforma Electoral, en la que los resultados no le favorecieron a la autoridad electoral.

López Obrador indicó que el INE ocultó los resultados de la encuesta.

AMLO Pide Terminar con 'Medieval' Bloqueo de EUA contra Cuba

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió terminar con el "medieval" bloqueo que mantiene Estados Unidos de América (EUA) contra Cuba.

AMLO llamó a votar de forma unánime contra el bloqueo en el debate anual sobre el embargo estadounidense a la isla que realiza la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Aguacate no Es 'Industria del Narcotráfico': AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), rechazó que los agricultores del aguacate en México tengan vínculos con grupos de la delincuencia organizada, por lo que dejó en claro que el aguacate no es 'industria del narcotráfico'.

AMLO denunció que existe una "campaña en contra" del aguacate mexicano ante las preocupaciones de los consumidores en Norteamérica por la violencia del crimen organizado en Michoacán, estado donde se cultiva.

Política Migratoria de EUA para Venezolanos Da Resultados: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que "está dando resultados" la nueva política migratoria de Estados Unidos de América (EUA) para venezolanos, que incluye más de 20,000 visas humanitarias, pero la deportación inmediata de quienes lleguen por tierra.

AMLO aseguró que sí hay una actitud de parte del Gobierno de Estados Unidos distinta, que se está permitiendo que haya un flujo ordenado de venezolanos que quieren estar en Estados Unidos.

Detienen a 'El Mara' por Asesinato de Periodistas Yessenia y Sheila

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que fue detenido Antonio de Jesús N, alias "El Mara", uno de los autores materiales del homicidio de las periodistas Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García, quienes fueron asesinadas el pasado 9 de mayo del 2022 en Cosoleacaque, Veracruz.

En conferencia encabezada por AMLO, el subsecretario de la SSPC detalló que la detención se logró derivado del intercambio de información y labores de inteligencia entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Fuerza Civil de Veracruz y la Secretaría de Marina (Semar) con personal de análisis de la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE).

Con información de N+.

RAMG