AMLO: Qué Dijo en la Mañanera Hoy 3 de Noviembre de 2022

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), encabeza la conferencia mañanera desde Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palacio Nacional.El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palacio Nacional. Fuente: Cuartoscuro
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