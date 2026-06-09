Reporte de Garitas de Mexicali En Vivo Hoy Martes 9 de Junio: Tiempos de Espera en la Línea

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy martes 9 de junio

Garitas Mexicali HoyFoto: N+

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¡Atención conductores! Hoy martes, la espera en las Garitas de Mexicali puede ser larga. Usa carriles rápidos y revisa los tiempos en tiempo real para evitar sorpresas.

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