Abandonan Cuerpo Sin Vida en Canchas de Futbol en San Juan de Abajo, en León

Vecinos de San Juan de Abajo en León, se dirigían a trabajar durante las primeras horas del día, cuando notaron a lo lejos, el cuerpo de un hombre sin vida tirado a la mitad de unas canchas de futbol.

Los hechos se registraron durante la mañana del miércoles, cuando habitantes de la zona, normalmente tienen que atravesar las canchas de futbol para ir a sus trabajos, cuando notaron a lo lejos un bulto extraño.

Al acercarse, comenzaron a ver que se trataba del cuerpo de un hombre, el cual no respondía, por lo que no duraron en llamar a los números de emergencia para reportar los hechos a las autoridades.

A los pocos minutos, decenas de curiosos y vecinos de la zona comenzaron a acercarse al correrse la voz, mientras que elementos de la Policía Municipal llegaban a lugar para confirmar los hechos del hallazgo.

Ante ello, los uniformados pidieron el apoyo de los paramédicos, al mismo tiempo que personal de la Guardia Nacional llegaba al lugar para implementar un operativo en la zona para buscar algún indicio.

Cuerpo abandonado en canchas de San Juan de Abajo, ya no tenía signos vitales

Al llegar los rescatistas, de inmediato procedieron a brindar atención médica, pero solo pudieron confirmar que el cuerpo del hombre abandonado, ya no contaba con signos vitales, por lo que se acordonó la zona.

Durante un par de horas, elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y de la SEMEFO, trabajaron en el lugar para comenzar con las indagatorias correspondientes y después proceder con el levantamiento del cuerpo.

