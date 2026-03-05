Vecinos Regresan de su Trabajo y Encuentran un Cuerpo Sin Vida en Las Joyas en León

Elementos de varias corporaciones de Seguridad se movilizaron a Las Joyas, en León, Guanajuato, donde vecinos de la zona, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en terreno baldío.

Los hechos ocurrieron minutos después del medio día, cuando al parecer vecinos que regresaban a sus casas de su trabajo, vieron a lo lejos en un predio, lo que parecía ser costal de ropa sobre el suelo.

En ese momento, decidieron acercaron, pero para su sorpresa notaron que se trataba del cuerpo de un hombre, quien en ese momento aparentaba estar sin vida, por lo que no dudaron en llamar a los números de emergencia.

Los primeros en llegar a la escena del hallazgo, fueron policías municipales, quienes al confirmar los hechos, pidieron el apoyo de los paramédicos, mientras que personal del Ejército también hacía su arribo.

De igual manera, la Guardia Nacional llegó para resguardar la zona y realizar un operativo en la zona, ante la mirada de vecinos, quienes trataban de identificar a la víctima para ver si era alguien conocido.

Paramédicos confirman muerte del hombre en Las Joyas

Al llegar los rescatistas, de inmediato brindaron atención médica al hombre, pero desafortunadamente solo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso al personal de la Semefo.

De igual manera, elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, también llegaron al lugar para comenzar con las indagatorias correspondientes y conocer las causas de la muerte del hombre.

