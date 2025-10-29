Abren Carreteras de Guanajuato; Agricultores y Autoridades Llegan a un Acuerdo

Este miércoles 29 de octubre por la madrugada se dio a conocer que autoridades federales y agricultores ya se pusieron de acuerdo en cuanto al costo del maíz y sorgo.

Por lo que las carreteras de Guanajuato comienzan a abrirse para el flujo vehicular, como la carretera federal 45 a la altura de Puerto Interior en Silao.

Darán 950 pesos por tonelada de maíz a campesinos de Guanajuato

Uno de los acuerdos que beneficiará de manera más directa a los agricultores de Guanajuato es que se les darán 950 pesos por tonelada de maíz.

Esto significa un apoyo para 90 mil productores del bajío, también tendrán acceso a créditos seguros con una tasa de interés del 8.5%.

Agricultores comienzan a abrir las carreteras en Guanajuato

Sobre la carretera federal 45 a la altura de Puerto Interior ya ha sido abierta en su totalidad, aunque la autopista León - Aguascalientes aún se encuentra bloqueada.

A las 8:50 de la mañana aproximadamente se comenzaron a retirar los tractores que estaban bloqueando el flujo vehicular.

A pesar de haber llegado a un acuerdo con las autoridades, algunos de los agricultores no se mostraron completamente conformes. Sienten incredulidad de lo pactado por lo que esperan que se cumpla todo lo que se acordó.

