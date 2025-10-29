Inicio Bajio Abren Carreteras de Guanajuato; Agricultores y Autoridades Llegan a un Acuerdo

La madrugada de este miércoles se dio a conocer que agricultores y autoridades llegaron a un acuerdo, por lo que las carreteras ya están siendo abiertas en Guanajuato.

Este miércoles 29 de octubre por la madrugada se dio a conocer que autoridades federales y agricultores ya se pusieron de acuerdo en cuanto al costo del maíz y sorgo

Por lo que las carreteras de Guanajuato comienzan a abrirse para el flujo vehicular, como la carretera federal 45 a la altura de Puerto Interior en Silao

Darán 950 pesos por tonelada de maíz a campesinos de Guanajuato 

Uno de los acuerdos que beneficiará de manera más directa a los agricultores de Guanajuato es que se les darán 950 pesos por tonelada de maíz.

Esto significa un apoyo para 90 mil productores del bajío, también tendrán acceso a créditos seguros con una tasa de interés del 8.5%

Agricultores comienzan a abrir las carreteras en Guanajuato 

Sobre la carretera federal 45 a la altura de Puerto Interior ya ha sido abierta en su totalidad, aunque la autopista León - Aguascalientes aún se encuentra bloqueada

A las 8:50 de la mañana aproximadamente se comenzaron a retirar los tractores que estaban bloqueando el flujo vehicular. 

A pesar de haber llegado a un acuerdo con las autoridades, algunos de los agricultores no se mostraron completamente conformes. Sienten incredulidad de lo pactado por lo que esperan que se cumpla todo lo que se acordó.

 

Información de Alberto Martínez y Alexis Espinoza 

