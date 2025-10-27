Atropellan a Dos Adolescentes en Purísima del Rincón, Guanajuato; Hay un Muerto y un Herido

La noche del pasado domingo 26 de octubre sobre la carretera Purísima del Rincón - Manuel Doblado en dirección a Jalpa, dos menores circulaban en una motocicleta.

Alrededor de las 8:15 de la noche a la altura de la comunidad de El Tecolote los menores fueron impactados por un vehículo.

Menores son proyectados por más de dos metros al ser impactados

El golpe fue en la parte trasera de la motocicleta lo que provocó que los menores salieran volando por más de dos metros.

Testigos de los hechos llamaron al número 911 pidiendo el apoyo de personal de rescate para brindar atención médica a los menores.

Conductor responsable se dio a la fuga y es buscado por las autoridades

Mientras que el conductor responsable de los hechos se dio a la fuga, por lo que elementos de seguridad pública se mantiene en su búsqueda.

Los menores fueron identificados como Darién de 14 años, quien perdió la vida y Miguel de 13 años de edad siendo trasladado a un hospital, ambos originarios de la comunidad de Puerta de Jalpa.

La motocicleta es color amarillo con negro, modelo 2013, sin placas. La carretera quedó cerrada en ambos sentidos y se implementó un desvío por caminos de cultivo, afectando el tránsito de camiones.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato llegaron para procesar la escena, levantar el cuerpo y recoger indicios para identificar al probable responsable y aclarar la dinámica del accidente.

