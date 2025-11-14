Inicio Bajio Encuentran a Adulto Mayor Sin Vida y Con Mordidas de Más de 20 Perros en León, Guanajuato

Encuentran a Adulto Mayor Sin Vida y Con Mordidas de Más de 20 Perros en León, Guanajuato

Un adulto de 65 años fue localizado con varios días sin vida y heridas causadas por mordidas de más de 20 perros con los que vivía en un departamento en la colonia Bellavista en León, Guanajuato.

Adulto Mayor es Encontrado Muerto y Mordido Por Más de 20 Perros en León Guanajuato. Foto: Manuel González

La tarde - noche del pasado jueves 13 de noviembre se registró el rescate del cuerpo de un adulto mayor que ya tenía varios días sin vida y vivía con más de 20 perros

El hombre estaba en el interior de un departamento ubicado en la esquina de las calles Yucatán y República del Salvador en la colonia Bellavista en León, Guanajuato

Donde vecinos se percataron de que Gustavo, señor de 65 años de edad, no había salido de su casa en algunos días.

Vecinos de Gustavo intentaron entrar al departamento pero no pudieron

Habitantes y familiares comenzaron a tocar a su puerta y solo recibieron ladridos de los perros que se encontraban dentro del departamento

Ante la sospecha, trataron de abrir la entrada al domicilio pero no pudieron por lo que llamaron a la Central de Emergencias 911 para que revisarán el departamento

Al lugar llegaron elementos de Policía, de Bomberos, de Protección Civil, para comenzar con los trabajos. 

Gustavo fue encontrado en un cuarto con mordidas de sus perros 

El olor que expedía el interior del departamento ya era fétido, por lo que se tuvo que forzar la puerta para abrirla. Ya dentro, paramédicos se percataron de la presencia de un cuerpo en un cuarto entre decenas de perros

Gustavo tenía 65 años de edad y vivía con decenas de perros. Foto: Manuel González

Policías intervinieron para apoyar y retirar a los perros que estaban alrededor del cuerpo, incluso mordiéndolo

Los hechos fueron notificados a integrantes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato quienes acudieron para comenzar con las indagatorias y esclarecer el suceso. 

Personal del Servicio Médico Forense fueron quienes levantaron el cuerpo de Gustavo para trasladarlo a sus instalaciones en Guanajuato, Capital

Hasta el momento se desconoce la causa exacta de la muerte de Gustavo de 65 años de edad. 

 

Información de Alejandro Gibran Chichipan y Jorge Villalobos

