Agentes Estatales Abaten a Civil Armado Durante Enfrentamiento en Atarjea, Guanajuato
Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato abatieron a un civil armado después de repeler un ataque armado en Atarjea, Guanajuato, uno más está herido.
Civil armado que participó en un enfrentamiento contra las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, fue abatido y una persona más quedó lesionada y detenida por los hechos.
Civil Armado es Abatido en Enfrentamiento con Policías Estatales en Atarjea, Guanajuato
Asesinan a un Hombre en un Negocio de Maquinitas en San Francisco del Rincón, Guanajuato
Canaco y el Parque Bicentenario en Guanajuato han Sido Habilitados Como Centros de Acopio
Arranca Campaña de Vacunación Invernal en León, Guanajuato, Aún no Hay BCG en el Estado
Alrededor de la 1:30 de la tarde del pasado martes se registró un enfrentamiento entre personas armadas y elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en Atarjea, Guanajuato.
De acuerdo a testigos, los policías estatales acudieron al lugar por una denuncia de una riña en el centro del municipio, donde había una persona disparando un arma de fuego.
Policías atienden un reporte y son recibidos a balazos en Atarjea, Guanajuato
Los elementos de las FSPE se dirigieron al lugar pero al llegar fueron recibidos por disparos de algunos pobladores, por lo que repelieron la agresión. Dando inició a un enfrentamiento por algunos minutos, resultando con un saldo de una persona sin vida y uno más lesionado.
Por lo que fue trasladado a un hospital a San José Iturbide custodiado por elementos de policía ya que está en calidad de detenido y tendrá que rendir declaración para deslindar responsabilidades.
Víctima fatal del enfrentamiento se llamaba José Enrique
Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato llegaron al municipio para realizar las primeras indagatorias y así poder integrar una carpeta de investigación.
Elementos del Servicio Médico Forense fueron los encargados de levantar el cuerpo de quien en vida se llamaba José Enrique, de acuerdo a familiares del occiso.
Quien fue trasladado a las instalaciones del Semefo en Guanajuato, Capital para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas exactas de su muerte.
Información de Jorge Pérez Villalobos
JIPV