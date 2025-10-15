Agentes Estatales Abaten a Civil Armado Durante Enfrentamiento en Atarjea, Guanajuato

Alrededor de la 1:30 de la tarde del pasado martes se registró un enfrentamiento entre personas armadas y elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en Atarjea, Guanajuato.

De acuerdo a testigos, los policías estatales acudieron al lugar por una denuncia de una riña en el centro del municipio, donde había una persona disparando un arma de fuego.

Policías atienden un reporte y son recibidos a balazos en Atarjea, Guanajuato

Los elementos de las FSPE se dirigieron al lugar pero al llegar fueron recibidos por disparos de algunos pobladores, por lo que repelieron la agresión. Dando inició a un enfrentamiento por algunos minutos, resultando con un saldo de una persona sin vida y uno más lesionado.

Por lo que fue trasladado a un hospital a San José Iturbide custodiado por elementos de policía ya que está en calidad de detenido y tendrá que rendir declaración para deslindar responsabilidades.

Víctima fatal del enfrentamiento se llamaba José Enrique

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato llegaron al municipio para realizar las primeras indagatorias y así poder integrar una carpeta de investigación.

Elementos del Servicio Médico Forense fueron los encargados de levantar el cuerpo de quien en vida se llamaba José Enrique, de acuerdo a familiares del occiso.

Quien fue trasladado a las instalaciones del Semefo en Guanajuato, Capital para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas exactas de su muerte.

