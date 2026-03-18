Arzobispo de León Descarta de Amenazas Contra Sacerdotes en León, Celaya e Irapuato

Tras algunos hechos violentos que se han registrado en eventos religiosos en varias zonas de Guanajuato, el arzobispo de León, Jaime Calderón Calderón, descartó la existencia de amenazas en algunas comunidades y ciudades de la región.

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En una rueda de prensa, Calderón Calderón destacó en un principio que amenazas contra sacerdotes no hay hasta el momento, pero en varias comunidades de Irapuato, no se busca exponer a la ciudadanía en eventos religiosos.

En su discurso, primero habló sobre las festividades que se realizarán durante Semana Santa, en específico, en el municipio de León, la cual se llevará a cabo en el Expiatorio de la ciudad los días Santos.

Es importante mencionar que en San Bartolo de Berrios, asesinaron a varios jóvenes que se encontraban en un evento religioso en plena zona centro, mientras que en Irapuato, también se han realizado en comunidades ataques de está índole.

Arzobispo pide cuidar de la ciudadanía

Ante ello, Jaime Calderón Calderón reconoció que hasta el momento no hay una amenaza directa contra algún sacerdote al que le indiquen si debe o no realizar un evento religioso, pero si destacó que tampoco se busca exponer a la gente.

De igual manera, dejó en claro que ningún sacerdote de León, Celaya e Irapuato, hasta el momento ha recibido alguna orden directa o amenaza para que no haga cualquier tipo de actividad religiosa.

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