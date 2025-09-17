Aseguran a Motociclistas 8 Mil Piezas de Pirotecnia en Irapuato; Los Responsables Huyeron

Autoridades de Protección Civil y de Seguridad de Irapuato, lograron decomisar más de 8 mil piezas de pirotecnia a dos motociclistas que derraparon sobre una de las principales avenida y al saber que venía la policía, abandonaron la mercancía.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 7 de la noche, cuando dos motociclistas que aparentemente habían comprado la pirotecnia en Salamanca, regresaban a Irapuato, con la finalidad de seguir con la venta de los cohetes.

Pero en cierto momento del camino, el conductor de la motocicleta, perdió el control del vehículo debido al peso y derraparon en una de las avenidas de Irapuato, frente a varios testigos, quienes al ver lo ocurrido llamaron al 911.

Los tripulantes de la motocicleta, al ver lo que había ocurrido, notaron que parte de la mercancía que llevaban quedó regada sobre el pavimento, por lo que decidieron darse a la fuga ante la mirada de automovilistas.

A los pocos minutos, los primeros en llegar fueron los policías municipales, quienes al ver lo ocurrido, notificaron a los paramédicos, para que suspendieran el servicio de atención al no estar presentes los motociclistas.

Policías de Irapuato confirman que lo que llevaban los motociclistas era pirotecnia

Al acercarse a la escena del accidente, los elementos de Seguridad notaron que sobre el suelo había varias bolsas y varios objetos regados sobre el suelo, confirmando que se trataban de cohetes.

Ahí, los uniformados pidieron el apoyo de los elementos de Protección Civil para en apoyo recoger la pirotecnia para ser decomisada, destacando que se trataban más de 8 mil piezas, las cuales al parecer serían vendidas.

