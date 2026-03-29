Aseguran Armas, Equipo Táctico y Cartuchos Útiles en una Casa en León, Guanajuato

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en coordinación con policías municipales y de la Guardia Nacional, lograron la ubicación en una inmueble en León, Guanajuato, donde almacenaban armamento, equipo táctico, cartucho útiles y droga.

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Fue la misma Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quien confirmó en su cuenta personal, sobre el aseguramiento gracias a la denuncia ciudadanía, donde elementos de varias corporaciones de Seguridad se dieron cita.

Y es que el reporte, originó que los elementos acudieron a un inmueble en la ciudad de León, donde al llegar notaron que estaba cerrado, por lo que procedieron a revisión de la zona, para después realizar un cateo al interior de la misma.

Ahí, de inmediato, el personal de Seguridad notó algo raro, descubriendo al interior que habían varias armas de grueso calibre, así como cartuchos, cargadores y castillos, lo que provocó que notificarán de inmediato a las autoridades correspondientes.

Ante ello, elementos de la Guardia Nacional también hicieron su arribo al lugar, con la finalidad de resguardar la zona, mientras también las autoridades de la Fiscalía de Guanajuato llegaban a la zona del hallazgo.

Encuentra varios tipos de droga en el inmueble en León

Al continuar con las indagatorias correspondientes, los elementos de Seguridad, también informaron el hallazgo de aproximadamente 9 kg de marihuana y 2 kg de metanfetamina, la cual se encontraba lista para su distribución.

Todas las armas y sustancias ilícitas, fueron aseguradas por los elementos, quienes presentaran lo decomisado con las autoridades de la Fiscalía de Guanajuato, con la finalidad de que se abra una carpeta de investigación.

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