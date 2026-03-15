Aseguran Arsenal en Juventino Rosas Guanajuato; Hay Armas y Equipo Táctico

Autoridades de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en conjunto con el Ejército y Guardia Nacional, lograron la ubicación y aseguramiento de armas de diversos calibres, cartuchos y equipo táctico en Juventino Rosas, Guanajuato.

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Lo anterior lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad y Paz en Guanajuato en sus redes sociales, donde destacó que los hechos ocurrieron cuando los elementos del estado realizaban un recorrido por dos comunidades del municipio.

Asimismo, informaron que esta intervención se llevó a cabo en recorridos estratégicos de búsqueda y reconocimiento como parte de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), sobre el camino de terracería que conecta la comunidad El Murciélago con la comunidad El Xoconostle de Juventino Rosas.

En cierto momento, los elementos de Seguridad, notaron algo sospechoso por estos caminos, por lo que comenzaron con una inspección preventiva en la zona que derivó en el hallazgo de armas, cartuchos y equipo táctico.

Inmediatamente, los uniformados pidieron apoyo a personal de Seguridad de otras corporaciones, siendo los primeros en llegar el Ejército, quien implementó un operativo en la zona con la finalidad de resguardar el área.

Llega la Guardia Nacional y aseguran más armas

A los pocos minutos, también, personal de la Guardia Nacional hizo su arribo, quienes también apoyaron en las acciones de resguardo, mientras que se confirmaba el hallazgo del armamento y del equipo táctico.

Entre lo asegurado se encontraron: 2 armas de fuego (una tipo pistola y una tipo escopeta), 1 repuesto de tubo cañón para armas de alto calibre, 1 cerrojo para arma larga, Cargadores y accesorios, 16 cargadores de distintos calibres y capacidades, 1 abastecedor de cartuchos, 1 casquillo de alto calibre, 166 cartuchos útiles de diversos calibres, 3 chalecos tácticos portaplacas, 4 placas balísticas, 1 mira óptica, 2 prendas tácticas tipo militar, 1 maleta tipo táctica, 1 contenedor para municiones, 1 par de candados de manos, 1 bolsa de red y 29 artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”.

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