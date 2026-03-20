Aseguran 123 Mil Litros de Hidrocarburo en Celaya y Apaseo el Grande; Dan con Toma Clandestina
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Gracias operativos coordinados entre autoridades estatales municipales y federales se logró el decomiso de 123 mil litros de hidrocarburo ilegal en Apaseo el Grande y Celaya, Guanajuato.
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En operativos en conjunto con autoridades de las fuerzas de Seguridad Pública del Estadom policías municipales y Federales se logró el decomiso y aseguramiento de 123 mil litros de hidrocarburo en dos operativos que se realizaron en los municipios de Celaya y Apaseo el Grande, Guanajuato.
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Fue a través de un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Paz en el estado de Guanajuato que se informó sobre este operativo donde también se logró la captura de cuatro hombres y quienes al parecer resguardaban los miles de litros de hidrocarburo que se encontraban almacenados.
En sus redes sociales la dependencia de seguridad también detalló que estos operativos se hicieron en dos ciudades al mismo tiempo gracias a una denuncia ciudadana que llevó a la ubicación del huachicol que se encontraba a la vista de la ciudadanía.
De igual manera se detalla que en estas acciones también se logró el aseguramiento de un tractocamión que era usado para transportar la gasolina que fue encontrada así también como la localización de una toma clandestina y varios contenedores en las cuales se almacenaba.
Detienen a cuatro hombres tras la localización del huachicol
En el mismo comunicado informan las autoridades que también se logró la captura de cuatro hombres quienes al parecer se encontraban resguardando el combustible, por lo que ya fueron presentados ante las autoridades correspondientes.
Hasta el momento, no se han dado a conocer por parte de las autoridades los nombres de los detenidos, pero ya se inició una carpeta de investigación correspondiente sobre los hechos para su proceso.
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