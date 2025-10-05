Aseguran Inmueble y Descubren una Toma Clandestina en Silao, Guanajuato

Gracias a un operativo en conjunto con elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado se logró el aseguramiento de un inmueble donde se extraía de manera ilegal hidrocarburos en Silao, Guanajuato.

Te Podría Interesar: “No le Vayan a Robar”: Ladrón Grita antes de Llevarse 13 Mil Pesos de una Tienda en León

Así lo dio a conocer la dependencia de Seguridad a través de sus redes sociales, donde informan sobre los operativos que han estado realizando en todo Guanajuato con la finalidad de reducir los índices delictivos de la zona.

Ante ello, informaron que gracias a un operativo, los elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz pudieron ubicar un lugar ubicado a pie de la carretera en el municipio de Silao, que comenzó a ser sospechoso ante la entrada constantes de pipas.

De esta manera, se logró obtener una orden de cateo, donde varios elementos en apoyo con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, llegaron al lugar y al notar que en ese momento no había nadie optaron por ingresar al inmueble.

Ahí, los elementos al ingresar tuvieron a primera vista una toma clandestina de hidrocarburo, por lo que pidieron apoyo al personal indicado para controlar esta zona y proceder a asegurarla al ser un punto de extracción ilegal de combustible.

Aseguran la zona y encuentran mangueras industriales en Silao, Guanajuato

Asimismo, los elementos al continuar con la inspección del lugar, pudieron encontrar también varias herramientas para la extracción, como mangueras industriales, tambos y una válvula conectada a la toma clandestina.

En este operativo, las autoridades no dieron a conocer si hubo personas detenidos, por lo que continuarán con las indagatorias correspondientes para dar con los propietarios del lugar, así como si hay más personas involucradas.

Historias recomendadas:

NLD