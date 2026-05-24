Aseguran Mercancía Valuada en un Millón de Pesos en el Ecobulevar León-San Francisco del Rincón

Elementos de la Policía Estatal de Caminos en conjunto con el Ejército Mexicano lograron recuperar mercancía sobre el Ecobulevar León–San Francisco del Rincón que había sido robada presuntamente en el municipio zapatero.

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De acuerdo a la dependencia de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE), los hechos ocurrieron cuando elementos de la Policía Estatal de Caminos realizaba un patrullaje de rutina sobre el Ecobulevar León–San Francisco del Rincón.

En cierto tramo de este camino, los uniformados localizaron un tractocamión con reporte de robo que transportaba alimento para ganado, además de otros autos vinculados con hechos delictivos en las últimas horas.

Ante ello, inmediatamente pidieron el apoyo del Ejército Mexicano, quien en conjunto con elementos de la FSPE, acudieron al lugar, mientras se desplegaba un operativo por la zona con la finalidad de resguardar el área.

Ahí, pudieron notar que todos los vehículos se encontraban abandonados, por lo que procedieron a esperar también al personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, para comenzar con las indagatorias correspondientes.

Aseguran también varios vehículos donde iba la mercancía

Ahí pudieron ver que dentro de uno de los camiones, había alrededor de mil 500 cartones de cerveza, además de alimento para ganado, además de que fueron confiscados: una camioneta Chevrolet con placas del estado de Jalisco, una motocicleta Italika sin placas de circulación, un vehículo Toyota con placas de San Luis Potosí, un Volkswagen con placas del estado de Chiapas y una camioneta Ford con placas del Servicio Público Federal.

Todos los vehículos, junto con la mercancía asegurada, será presentada ante las autoridades de la Fiscalía para que sigan con las indagatorias correspondientes, destacando que en el lugar del hallazgo, no se logró detener a alguna persona.

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