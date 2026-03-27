Asesinan a Balazos a Frutero Frente a Comerciantes y Clientes en Las Mandarinas en León

Una intensa movilización por parte de varios elementos de diferentes corporaciones de Seguridad se originó después de que hombres armados asesinaran a un comerciante de frutas en la colonia Las Mandarinas, en León.

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Los hechos ocurrieron minutos antes de la 1 de la tarde, cuando Miguel, de 19 años de edad, se encontraba atendiendo su puesto de frutas en una conocida placita de la colonia antes mencionada.

En cierto momento, llegaron al lugar al parecer, dos hombres abordo de una moto, de la cual uno de ellos se bajó y se dirigió a donde estaba el joven frutero, para después al estar de frente sacar una pistola.

Sin mencionar palabra alguna, el hombre comenzó a dispararle en repetidas ocasiones, sin importarle que hubiera clientes y más comerciantes, por lo que al lograr su objetivo, regresó a la moto para darse a la fuga.

Inmediatamente, testigos del ataque, al ver lo ocurrido, no dudaron en llamar a los números de emergencias, siendo los primeros en llegar los policías municipales, quienes al confirmar el ataque, pidieron el apoyo de los paramédicos.

Rescatistas no logran salvarle la vida y agresores huyen

Asimismo, elementos de la Guardia Nacional acudieron a la zona, quienes de inmediato brindaron atención médica al joven, pero desafortunadamente, ya no pudieron hacer nada, ya que no presentaba signos vitales.

Los elementos de Seguridad, realizaron un operativo en la zona, al mismo tiempo que daban el reporte al personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quien junto con la Semefo, comenzaron con las indagatorias correspondientes.



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