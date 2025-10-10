Asesinan a Balazos a Hombre Mientras Manejaba en Cortazar, Guanajuato; Regresaba a su Casa

Un hombre que regresaba a su casa a bordo de su camioneta, fue asesinado a balazos por hombres que iban a bordo de una motocicleta sobre la calle Sostenes Rocha, en el municipio de Cortazar.

Se confirmó, que los hechos ocurrieron durante la noche del jueves, cuando la víctima, al parecer tenía como destino ir a casa para descansar, cuando al llegar a Sostenes Rocha, entre las calles Melchor Ocampo y Leandro Valle, se le emparejó una motocicleta.

Te Recomendamos: Activan Alerta Amber para Buscar a la Menor Camila Guadalupe; Desapareció en León

En la moto, iban a bordo dos hombres, quienes al tener al conductor de la camioneta cerca, sacaron de entre sus pertenencias una pistola y aprovecharon el alto, para dispararle en varias ocasiones a conductor del vehículo.

En ese momento, los agresores, al ver logrado su objetivo, de inmediato arrancaron para huir con rumbo desconocido, mientras que testigos del ataque, de inmediato llamaron a los números de emergencia.

A los pocos minutos, policías municipales de Cortazar, fueron los primeros en llegar y quienes al confirmar el ataque, pidieron el apoyo de los paramédicos, mientras que elementos de la Guardia Nacional también hacían su arribo al lugar.

Conductor de la camioneta recibe varios impactos de bala en Cortazar

Al llegar los rescatistas, de inmediato brindaron atención médica al hombre, pero desafortunadamente ya nada pudieron hacer, pues debido a las heridas provocadas por las balas, falleció frente al volante.

Pese a que los elementos de la Guardia Nacional, implementaron un operativo, no hubo noticias sobre los agresores, mientras que personal de la Fiscalía de Guanajuato comenzaba en el ligar con las indagatorias correspondientes.



Historias recomendadas:

NLD