Inicio Bajio Menor de Edad es Asesinado en la Colonia Galaxias del Parque en Celaya, Guanajuato

Menor de Edad es Asesinado en la Colonia Galaxias del Parque en Celaya, Guanajuato

|

N+

-

Un menor de entre 15 a 17 años de edad falleció después de ser víctima de un ataque armado cuando se encontraba en calles de la colonia Galaxias del Parque en Celaya, Guanajuato.

Moviliza Fuga de Nitrógeno de una Pipa en la Colonia Hidalgo en León

Moviliza Fuga de Nitrógeno de una Pipa en la Colonia Hidalgo en León

01:12

A continuación en 5 segundos

Los hechos se registraron en calles de la colonia Galaxias del Parque.

Un menor de entre 15 a 17 años de edad fue asesinado a balazos cuando se encontraba en calles de la colonia Galaxias del Parque en Celaya, Guanajuato, no hay personas detenidas.

REPRODUCIENDO

Menor de Edad es Asesinado a Balazos en Celaya, Guanajuato

Inseguridad en Bajío

Menor de Edad es Asesinado a Balazos en Celaya, Guanajuato

Moviliza Fuga de Nitrógeno de una Pipa en la Colonia Hidalgo en León

Las Noticias Del Bajio

Moviliza Fuga de Nitrógeno de una Pipa en la Colonia Hidalgo en León

Abandonan un Cuerpo Sin Vida en la Colonia Tierra Nueva en Irapuato

Las Noticias Del Bajio

Abandonan un Cuerpo Sin Vida en la Colonia Tierra Nueva en Irapuato

Camila Guadalupe Sale de su Casa en León y Ya No Regresa; Activan Alerta Amber

Las Noticias Del Bajio

Camila Guadalupe Sale de su Casa en León y Ya No Regresa; Activan Alerta Amber

COMPARTE:

Un joven fue asesinado a balazos en la vía pública de la colonia Galaxias del Parque, en Celaya, Guanajuato.
 
El ataque ocurrió minutos después de las 11:00 de la noche en la calle Constelación, entre Hércules y Gemelos, lo que provocó alarma entre los vecinos

La víctima menor de edad presentó una herida de bala en la cabeza 

Tras una llamada al número de emergencias 911, elementos de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y servicios de emergencia constataron que la víctima, un joven de aproximadamente 15 a 17 años, ya no presentaba signos vitales.

El menor quedó tendido boca arriba sobre el pavimento con una herida mortal en la cabeza y en otras partes del cuerpo. Vestía pantalón de mezclilla azul, camiseta blanca y tenis blancos.

Te podría interesar: Muere en Incendio Trabajador de Fábrica de Sombreros en Rincón, Guanajuato

Fueron al menos 5 balazos los que recibió el joven fallecido

Testigos reportaron haber oído al menos cinco disparos, pero no proporcionaron datos sobre los agresores ni el vehículo en que huyeron

Vecinos indicaron que el joven no era conocido en la zona, lo que podría dificultar su identificación.

La escena fue asegurada para preservar evidencias por personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, peritos en criminalística y agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las diligencias y recabaron pruebas y testimonios para esclarecer el homicidio

Personal del Servicio Médico Forense levantaron el cuerpo del menor de edad para trasladarlo a que le realizarán la necropsia de Ley.

 

Historias recomendadas: 

 

Información de Alejandro Gibran Chichipan 

JIPV

Inseguridad en Bajío
Inicio Bajio Asesinan a balazos a menor de edad en celaya guanajuato