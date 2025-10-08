Menor de Edad es Asesinado en la Colonia Galaxias del Parque en Celaya, Guanajuato
Un menor de entre 15 a 17 años de edad falleció después de ser víctima de un ataque armado cuando se encontraba en calles de la colonia Galaxias del Parque en Celaya, Guanajuato.
Menor de Edad es Asesinado a Balazos en Celaya, Guanajuato
Un joven fue asesinado a balazos en la vía pública de la colonia Galaxias del Parque, en Celaya, Guanajuato.
El ataque ocurrió minutos después de las 11:00 de la noche en la calle Constelación, entre Hércules y Gemelos, lo que provocó alarma entre los vecinos.
La víctima menor de edad presentó una herida de bala en la cabeza
Tras una llamada al número de emergencias 911, elementos de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y servicios de emergencia constataron que la víctima, un joven de aproximadamente 15 a 17 años, ya no presentaba signos vitales.
El menor quedó tendido boca arriba sobre el pavimento con una herida mortal en la cabeza y en otras partes del cuerpo. Vestía pantalón de mezclilla azul, camiseta blanca y tenis blancos.
Fueron al menos 5 balazos los que recibió el joven fallecido
Testigos reportaron haber oído al menos cinco disparos, pero no proporcionaron datos sobre los agresores ni el vehículo en que huyeron.
Vecinos indicaron que el joven no era conocido en la zona, lo que podría dificultar su identificación.
La escena fue asegurada para preservar evidencias por personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, peritos en criminalística y agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las diligencias y recabaron pruebas y testimonios para esclarecer el homicidio.
Personal del Servicio Médico Forense levantaron el cuerpo del menor de edad para trasladarlo a que le realizarán la necropsia de Ley.
Información de Alejandro Gibran Chichipan
