Mujer de Entre 50 a 55 Años fue Asesinada en un Fraccionamiento en San Francisco del Rincón

Una mujer de entre 50 y 55 años de edad, identificada por vecinos como “Señora Cami", fue asesinada a balazos la tarde de este pasado jueves 9 de abril.

Los hechos fueron afuera de su domicilio en el fraccionamiento San Miguel, en el municipio de San Francisco del Rincón.

Los presuntos asesinos llegaron en una motocicleta

Eran alrededor de las 6:00 de la tarde cuando se registró el ataque a balazos sobre la calle Rafael Corrales Ayala.

Fueron sujetos armados quienes llegaron a bordo de una motocicleta y dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima para posteriormente darse a la fuga.

Tras el reporte al sistema de emergencias 911, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y confirmaron el deceso de la mujer.

La Fiscalía General del Estado se encargará de las investigaciones

Elementos de la Policía Municipal y Estatal acordonaron la escena del crimen para preservar los indicios balísticos, ante la llegada de familiares que intentaban acercarse al cuerpo.

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Finalmente, peritos y Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado se encargaron del levantamiento de pruebas y del traslado del cadáver al Servicio Médico Forense.

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Redacción N+

JIPV