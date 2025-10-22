Asesinan Motociclistas a Dos Hojalateros Mientras Pintaban una Tolva en Guanajuato

Dos hombres que se encontraban trabajando como hojalateros y que pintaban una tolva, fueron asesinados a balazos por motociclistas que al cometer su crimen huyeron de la zona de la Valencianita, en Irapuato, Guanajuato.

El ataque tuvo lugar en la comunidad de la Valencianita, cuando minutos después de las 5 de la tarde, dos hombres, de profesión, hojalateros, se encontraban pintando una tolva, cuando escucharon a lo lejos una motocicleta.

Te Recomendamos: Seguridad Privada Frustra Robo en Tienda Departamental; Huyen Ladrones

En cierto momento, dos personas que iban abordo de la moto, se acercaron a los hojalateros, y tras cruzar un par de palabras, uno de los motociclistas, sacó de entre sus pertenencias un arma para comenzar a dispararles en repetidas ocasiones.

Ambos hombres no pudieron ponerse a salvo tras el ataque, por lo que cayeron al suelo, mientras que los agresores arrancaron la moto para darse a la fuga, mientras que vecinos de la zona, al escuchar los balazos salieron a la calle.

En ese momento, se pudieron percatar que había dos hombres heridos de gravedad en el suelo, por lo que llamaron a los números de emergencia para reportar el ataque y pedir apoyo de los paramédicos, así como de la policía.

Hojalateros mueren tras ataque y agresores lograr huir en Irapuato

A los pocos minutos, los primeros en llegar, fueron policías municipales, quienes al confirmar el ataque, pidieron el apoyo de los rescatistas, quienes al llegar, de inmediato brindaron atención médica a los heridos ante la mirada de los vecinos.

Desafortunadamente, ambos hojalateros no resistieron más y fallecieron debido a los impactos de arma de fuego, por lo que se dio aviso al personal de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, quien al acudir comenzó con las indagatorias correspondientes.

Historias recomendadas:

NLD