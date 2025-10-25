Asesinan a Dos Hombres que Convivían en Una Cochera en Celaya, Guanajuato

Dos hombres que convivían en una cochera de una casa particular, fueron asesinados a balazos por personas que llegaron a bordo de una motocicleta en calles de la colonia Hacienda del Bosque en Celaya, Guanajuato.

Eran alrededor de las 9:00 de la noche, cuando dos hombres que platicaban dentro de una cochera, escucharon como se acercó una motocicleta, en la cual viajaban dos personas.

Motociclistas disparan contra dos hombres que estaban dentro de una cochera

Quienes al estar de frente a las víctimas, uno de los hombres de la motocicleta, sacó un arma y sin mediar palabra, comenzó a dispararle en repetidas ocasiones, para después darse a la fuga con rumbo desconocido.

En ese momento, vecinos de la zona, al escuchar las detonaciones por arma de fuego, de inmediato salieron a las calles y al confirmar el ataque, llamaron a los números de emergencia, reportando que había dos hombres gravemente heridos.

Los primeros en llegar a la zona del ataque, fueron Policías municipales en compañía de elementos de la Guardia Nacional, quienes implementaron un operativo calles a la redonda, con la finalidad de dar con los agresores.

Los cuerpos de los fallecidos en la colonia Hacienda del Bosque en Celaya fueron levantados por el Semefo

A los pocos minutos, paramédicos también hicieron su arribo a la escena para brindar de inmediato, atención médica a los hombres, pero desafortunadamente ambos ya no contaban con signos vitales.

Ante ello, se hizo presente personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, al igual que del Semefo, para ambos comenzar con las indagatorias correspondientes ante la mirada de los vecinos.

