Asesinan a Dos Hombres en una Casa en San Francisco del Rincón, Guanajuato

Dos hombres que convivían en una casa, ubicada en la colonia Río Santiago, en San Francisco del Rincón, fueron asesinados por hombres armados, quienes accionaron arma de fuego en repetidas ocasiones.

Ayer la Fiscalía informó de los hechos que ocurrieron el pasado jueves, cuando minutos después de las 6, dos hombres que se encontraban conviviendo en una casa, fueron atacados a balazos, al parecer por motociclistas que al cometer su objetivo huyeron del lugar.

Te Podría Interesar: “No le Vayan a Robar”: Ladrón Grita antes de Llevarse 13 Mil Pesos de una Tienda en León

Tras el ataque, fueron las detonaciones de arma de fuego, las que alertaron a los vecinos, quienes no dudaron en llamar a los números de emergencia para destacar que se habían escuchado varios balazos.

A los pocos minutos, los primeros en llegar fueron los elementos de Seguridad Pública, quienes al confirmar el ataque, pidieron el apoyo de los paramédicos, mientras que personal de la Guardia Nacional también hacía su arribo al lugar.

En la zona los elementos de Seguridad, implementaron un operativo por las calles de la colonia con la finalidad de dar con los agresores, pero desafortunadamente no tuvieron resultado positivo.

Llegan paramédicos a la colonia Río Santiago en San Francisco del Rincón

Al llegar, los rescatistas, de inmediato brindaron atención médica a las víctimas, quienes desafortunadamente, debido a las heridas producidas por los disparos, ya no contaban con signos vitales.

Por su parte, las autoridades lograron confirmar la identidad de los hombres asesinados, siendo Roberto y José, de 35 y 32 años respectivamente, quienes eran conocidos de la zona.

Historias recomendadas:

NLD