Asesinan a Hombre a Balazos en Estacionamiento en Purísima del Rincón, Guanajuato
N+
Un hombre murió después de ser atacado a balazos cuando estaba dentro de un estacionamiento junto a su esposa a unos metros de su casa en Purísima del Rincón, Guanajuato.
Un señor que estaba dentro de un estacionamiento junto a su esposa, fue asesinado a balazos en Purísima del Rincón, Guanajuato por dos hombres que huyeron en una motocicleta.
Inseguridad en Bajío
Matan a Balazos a un Señor Frente a su Esposa en Purísima del Rincón, Guanajuato
Las Noticias Del Bajio
Dejan en una Cancha de Futbol el Cuerpo Sin Vida de un Hombre en San Juan de Abajo de León
Las Noticias Del Bajio
Detienen al Segundo en Importancia de Una Organización Criminal en Uriangato, Guanajuato
Las Noticias Del Bajio
Muere Motociclista al Chocar Contra Un Poste en San Francisco del Rincón, Guanajuato
COMPARTE:
Un hombre falleció después de ser atacado a balazos la noche del pasado miércoles 24 de septiembre en calles de la colonia Francisco Villa de Purísima del Rincón.
El ataque armado se presentó dentro de un estacionamiento que se encuentra frente al domicilio de la víctima en la colonia mencionada.
Dos disparos recibió la víctima asesinada en estacionamiento en Purísima del Rincón
Eran alrededor de las 8:00 de la noche cuando el conductor había dejado su coche en la entrada del estacionamiento y regresaba con su esposa.
Momento en el que dos personas a bordo de una motocicleta le dispararon sin mediar palabra cuando estaba junto a su esposa, recibiendo al menos dos disparos en el pecho.
Testigos llamaron a la Central de Emergencias 911, ya que la señora quedó conmocionada por los hechos, por lo que fue ayudada por personas que pasaban por el lugar.
Te podría interesar: Muere Motociclista al Chocar Contra Un Poste en San Francisco del Rincón, Guanajuato
El hombre fue trasladado con vida muriendo en el hospital
Paramédicos y elementos de seguridad llegaron a la zona, para acordonarla y que el señor recibiera atención médica. Al percatarse de que la víctima aún contaba con signos vitales se trasladó de manera urgente a un hospital.
Sin embargo, horas más tarde se informó que el hombre de 42 años de edad, había perdido la vida, aunque no se proporcionó la identidad del fallecido.
Agentes estatales se encargarán de realizar las indagatorias pertinentes y darle esclarecimiento a los hechos.
Historias recomendadas:
-
Una Persona Fue Lesionada Por Arma de Fuego en Purísima del Rincón, Guanajuato
-
Detienen al Segundo en Importancia de Una Organización Criminal en Uriangato, Guanajuato
-
Dejan en una Cancha de Futbol el Cuerpo Sin Vida de un Hombre en San Juan de Abajo de León
Información de Alejandro Gibran Chichipan
JIPV