Asesinan a Hombre a Balazos en Estacionamiento en Purísima del Rincón, Guanajuato

Un hombre murió después de ser atacado a balazos cuando estaba dentro de un estacionamiento junto a su esposa a unos metros de su casa en Purísima del Rincón, Guanajuato.

La víctima tenía 42 años de edad.

Un señor que estaba dentro de un estacionamiento junto a su esposa, fue asesinado a balazos en Purísima del Rincón, Guanajuato por dos hombres que huyeron en una motocicleta.

Un hombre falleció después de ser atacado a balazos la noche del pasado miércoles 24 de septiembre en calles de la colonia Francisco Villa de Purísima del Rincón

El ataque armado se presentó dentro de un estacionamiento que se encuentra frente al domicilio de la víctima en la colonia mencionada. 

Dos disparos recibió la víctima asesinada en estacionamiento en Purísima del Rincón 

Eran alrededor de las 8:00 de la noche cuando el conductor había dejado su coche en la entrada del estacionamiento y regresaba con su esposa

Momento en el que dos personas a bordo de una motocicleta le dispararon sin mediar palabra cuando estaba junto a su esposa, recibiendo al menos dos disparos en el pecho

Testigos llamaron a la Central de Emergencias 911, ya que la señora quedó conmocionada por los hechos, por lo que fue ayudada por personas que pasaban por el lugar.

El hombre fue trasladado con vida muriendo en el hospital

Paramédicos y elementos de seguridad llegaron a la zona, para acordonarla y que el señor recibiera atención médica. Al percatarse  de que la víctima aún contaba con signos vitales se trasladó de manera urgente a un hospital

Sin embargo, horas más tarde se informó que el hombre de 42 años de edad, había perdido la vida, aunque no se proporcionó la identidad del fallecido

Agentes estatales se encargarán de realizar las indagatorias pertinentes y darle esclarecimiento a los hechos.

 

Información de Alejandro Gibran Chichipan

