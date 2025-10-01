Asesinan a Hombre Cuando Desayunaba en un Puesto de Tacos en León, Guanajuato

Un joven repartidor de comida que se disponía a desayunar en un puesto de tacos, fue asesinado a balazos frente a varios clientes en un local ubicado sobre el bulevar Miguel de Cervantes Saavedra, en el municipio de León, Guanajuato.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del miércoles, cuando Carlos, como era conocido el repartidor de comida, llegaba de manera normal al puesto de tacos, antes de comenzar con su jornada laboral.

Cuando estaba por desayunar, al lugar llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta, de la cual descendió uno para acercarse al puesto de tacos y al estar frente a Carlos, sacó de entre sus pertenencias un arma.

Sin mediar palabra, el agresor comenzó a dispararle en repetidas ocasiones para después darse a la fuga con su compañero en la moto, mientras que clientes que se encontraban en el lugar corrían para ponerse a salvo de las balas.

De igual manera, comerciantes de la zona, al escuchar los balazos, no dudaron en llamar a los números de emergencia para reportar los hechos, al mismo tiempo que veían como los agresores huían del lugar del ataque.

A los pocos minutos, elementos de la Policía Municipal llegaron a la zona de los hechos, pidiendo el apoyo de los paramédicos, mientras que resguardaban la zona, al mismo tiempo que personal de la Guardia Nacional también arribaba al lugar.

Al llegar los rescatistas, poco pudieron hacer, pues la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que se acordonó la zona, en espera del personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quien comenzó con las indagatorias correspondientes.

