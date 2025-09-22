Asesinan a Hombre Frente a Primaria en el Centro de Salamanca, Guanajuato

Durante los primeros minutos del lunes, un hombre fue asesinado a balazos al interior de su auto frente a una escuela primaria al momento en que los alumnos ingresaban, ubicada en la zona centro de Salamanca, Guanajuato.

Los hechos tuvieron lugar, en el primer cuadro de la ciudad, donde la víctima al parecer tenía pocos segundos de haberse subido a su auto, mientras decenas de menores de edad, ingresaban a la escuela.

En cierto momento, padres de familia y alumnos, escucharon varias detonaciones de arma de fuego, por lo que de inmediato buscaron refugio, mientras que varios estudiantes que se encontraban adentro del plantel, solo se mantenían en sus salones.

Y es que de acuerdo a los hechos, la víctima se encontraba adentro de su vehículo cuando un hombre a bordo de una motocicleta, se acercó y sin mediar palabra comenzó a dispararle en repetidas ocasiones.

En ese momento, testigos de los hechos, llamaron a los números de emergencia, mientras veían como el agresor se daba a la fuga con rumbo desconocido y sin poder ser detenido en la zona centro de Salamanca.

Víctima fallece cuando recibió atención médica en Salamanca, Guanajuato

A los pocos minutos, elementos de la policía acudieron al lugar, al mismo tiempo que los paramédicos, quienes de inmediato brindaron atención médica al hombre, quien aún presentaba signos vitales.

Al estabilizarlo, lo trasladaron para que recibiera atención médica, pero desafortunadamente, metros más adelante, su salud se complicó y falleció debido a las heridas producidas por los disparos.

