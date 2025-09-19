Asesinan a Balazos a José Inés, Comandante de Tránsito en Celaya, Guanajuato

Una intensa movilización por parte de varias corporaciones de Seguridad se originó después de que se reportará el ataque a balazos al comandante de Tránsito y Policía Vial en la colonia Villa de los Arcos, en Celaya, Guanajuato.

Te Podría Interesar: “No le Vayan a Robar”: Ladrón Grita antes de Llevarse 13 Mil Pesos de una Tienda en León

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas del jueves, cuando José Inés había terminado su turno laboral para poder irse a su casa a descansar en compañía de su familia.

El elemento, con 20 años en la corporación, había llegado a su casa, cuando antes de bajarse escuchó que dos hombres a bordo de una motocicleta se le acercaron y sin mediar palabra, comenzaron a dispararle.

Las detonaciones de arma de fuego, de inmediato alertaron a los vecinos de la colonia Villas de los Arcos, quienes al salir solo vieron a lo lejos huir a los agresores y notaron que José Inés se encontraba había sido atacado a balazos.

En ese momento, familiares del elemento, también salieron y de inmediato llamaron a los números de emergencia para reportar lo ocurrido, por lo que en cuestión de minutos, varias patrullas llegaron al lugar del ataque.

Asesinan a Comandante de Celaya, llegaba a su casa a descansar

A su arribo, los paramédicos no dudaron en brindar atención médica al elemento de Seguridad, quien desafortunadamente confirmaron que José Inés, ya no contaba con signos vitales, quedando su cuerpo al interior del vehículo.

Ante ello, al lugar también llegó personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quien comenzó con las indagatorias correspondientes junto con elementos de Semefo, quien horas más tarde se encargó del levantamiento del cuerpo.

Historias recomendadas:

NLD