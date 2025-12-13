Asesinan a Joven de 21 años al Salir de su Casa en León; Le Disparan en 8 Ocasiones

Un joven de 21 años de edad fue asesinado a balazos a unos metros de su casa por dos hombres que llegaron en una motocicleta y sin mediar palabra le dispararon, cuando se dirigía a trabajar en León, Guanajuato.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas del día y de acuerdo a Seguridad Ciudadana de León, la víctima de nombre, Ángel, salía de su casa, cuando a unos metros dos hombres a bordo de una moto se le acercaron.

En cierto momento, uno de los motociclistas sacó de entre sus pertenencias un arma y al estar frente al joven, comenzó a dispararle en repetidas ocasiones, para después darse a la fuga de la escena del ataque.

Las detonaciones de arma de fuego alertaron a los vecinos, quienes a los pocos segundos salieron para ver que es lo que había ocurrido, viendo sobre el suelo a Ángel, quien presentaba varias heridas.

En ese momento, sus familiares también salieron y llamaron a los números de emergencia para reportar los hechos, siendo los primeros en llegar policías municipales, quienes pidieron el apoyo de los paramédicos.

Joven fallece mientras recibe atención médica debido a los impactos de arma

A los pocos minutos, rescatistas, llegaron a la zona, y de inmediato brindaron atención médica a Ángel, pero desafortunadamente, su cuerpo no resistió debido a las múltiples heridas producidas por los disparos.

Ante ello, se notificó al personal de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, quien junto con el Semefo, llegaron al lugar para comenzar con las indagatorias correspondientes y poder así, realizar el levantamiento del cuerpo.

