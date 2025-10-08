Asesinan a Mujer al Interior de un Expendio de Cervezas en Valle de Santiago, Guanajuato

Vecinos de la colonia 20 de Noviembre, en Valle de Santiago, llamaron a los números de emergencia, después de que en un expendio de cervezas se escucharan varias detonaciones por arma de fuego.

Los hechos ocurrieron minutos después del medio día, cuando de acuerdo a vecinos, se escucharon varios balazos que provenían de la calle, por lo que al asomarse, vieron que de un expendio de cervezas, salían varios hombres que se daban a la fuga.

Ante ello, los habitantes de la zona, llamaron a los números de emergencia mientras se acercaban del lugar de donde habían salido los hombres que habían huido del lugar en una motocicleta.

Ahí, en el expendio, los habitantes de la zona vieron al interior del establecimiento a una mujer gravemente herida a causa de varios impactos de arma de fuego, por lo que también pidieron el apoyo de los paramédicos.

Los primeros en llegar, fueron los policías municipales de Valle de Santiago, quienes al confirmar el ataque, pidieron la pronta asistencia de los rescatistas, mientras también llegar al lugar, los elementos de la Guardia Nacional.

Mujer atacada en el expendio de cerveza, fallece en la colonia 20 de Noviembre

Los rescatistas hicieron su arribo a la zona del ataque y de inmediato brindaron atención médica a la mujer, pero desafortunadamente ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso al personal de la Fiscalía

Por su parte, elementos de la Guardia Nacional, implementaron un operativo en la zona con la finalidad de dar con los agresores, pero no tuvieron resultado positivo. Al final, los elementos de la Fiscalía comenzaron con las indagatorias correspondientes para establecer como ocurrieron los hechos en el ataque.

