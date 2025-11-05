Asesinan a Mujer en la Puerta de su Casa en la Noria en León; Hieren a su Hija de 12 Años

Elementos de varias corporaciones de Seguridad se movilizaron después de que se diera el reporte de un ataque a balazos contra una mujer y su hija de 12 años en su casa, ubicada en La Noria, Guanajuato. La mujer falleció en el lugar.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 8 de la noche, cuando la mamá escuchó que tocaron a su puerta antes de que cenará con su hija de 12 años, por lo que acudió para ver quien estaba afuera de su domicilio.

Al abrir, hombres armados le dispararon en varias ocasiones para después darse a la fuga, mientras tanto, vecinos que escucharon las detonaciones de arma de fuego, salieron para ver que ocurría y vieron a la mujer gravemente herida.

En ese momento, no dudaron en llamar a los números de emergencia para reportar el ataque, destacando que la mejor de edad también había resultado con lesiones por arma de fuego al igual que la mamá.

Los pocos minutos, elementos de la policía municipal llegaron al lugar y al confirmar el ataque, pidieron el apoyo de los paramédicos, quienes al llegar brindaron atención médica a la mamá como a la hija.

Mujer fallece tras ataque a balazos y su hija se encuentra grave

Desafortunadamente, pese a la atención brindada, la mamá de la menor falleció a los pocos minutos debido a las heridas producidas por los disparos, mientras que la menor de edad fue estabilizada para después ser trasladada al hospital.

Al lugar llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes junto con personal de la Semefo comenzaron con las indagatorias correspondientes y poder dar con los responsables del ataque.

