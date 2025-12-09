Asesinan a Pareja y Abandonan sus Cuerpos en un Predio en la Colonia Juan Pablo II en Irapuato

Vecinos de la colonia Juan Pablo II, en Irapuato, encontraron en un predio, los cuerpos de dos personas sin vida cuando se dirigían a su trabajo, por lo que al acercarse notaron que se trataban de un hombre y una mujer.

Los hechos ocurrieron durante los primeros minutos de la mañana, donde de acuerdo a las autoridades de Seguridad de Irapuato, se confirmó que fue la mañana del lunes, cuando los vecinos salían de sus casas rumbo a su trabajo.

En cierto momento, notaron que en un predio, había un fuerte olor, lo que llamó su atención, por lo que decidieron acercarse, notando a unos metros, lo que parecía ser dos bultos de ropa sobre el suelo.

Al estar cerca, confirmaron que se trataban de dos cuerpos, un hombre y una mujer, por lo que llamaron en ese momento a los números de emergencia para dar el reporte, y pedir la presencia de la Policía.

Los primeros en llegar, fueron los elementos de Seguridad, quienes también pidieron el apoyo de los paramédicos, mientras acordonaban la zona, al mismo tiempo que la Guardia Nacional hacía su arribo al lugar.

Vecinos identifican a la pareja sin vida, vivían a unos metros del predio

Minutos después, los rescatistas llegaron a la zona, pero solo pudieron confirmar que ambas personas ya no contaban con signos vitales y sus cuerpos se encontraban en un estado de descomposición, por lo que se requirió la presencia del Semefo.

Por su parte, el personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, también hizo su arribo para comenzar con las indagatorias correspondientes, para después la Semefo realizar el levantamiento de los cuerpos.

