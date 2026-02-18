Asesinan a Presunto Expolicía Municipal en la Comunidad de Casacuarán en Yuriria, Guanajuato

Un ataque armado en la comunidad de Casacuarán, en Yuriria, al parecer cobró la vida de un presunto expolicía, que se encontraba en las calles de esta zona conviviendo con su familia, cuando le dispararon en varias ocasiones hasta quitarle la vida.

Los hechos ocurrieron durante la noche de martes para miércoles, donde la víctima se encontraba rodeado de sus familiares, cuando en cierto momento, hombres armados se acercaron y comenzaron a dispararle.

Al oír las detonaciones de arma de fuego, los presentes corrieron para ponerse a salvo, pero la víctima no pudo evitar ser lastimado por las balas por parte de los agresores, quienes después del ataque se dieron a la fuga.

En ese momento, los testigos del ataque, de inmediato llamaron a los números de emergencia para reportar lo ocurrido, mientras también pedían la presencia de una ambulancia.

A los pocos minutos, elementos de Seguridad y paramédicos, llegaron al lugar para brindar atención médica al hombre y al parecer a más lesionados, siendo el primero supuestamente un exelemento de la policía municipal de Yuriria.

Ahí, se confirmó que el hombre, ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó al personal de la Fiscalía, así como de Semefo, quienes llegaron para comenzar con las indagatorias correspondientes.

Hasta el momento, el municipio de Yuriria o autoridades de la Fiscalía no han brindado información al respecto de este hecho.



