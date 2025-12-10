Asesinan a Familia en Salamanca; las Víctimas Fueron Atacadas a Balazos Mientras Dormían

Una intensa movilización se originó después de que vecinos de la comunidad de Santiaguillo de Flores, en Salamanca, Guanajuato, reportaron que una familia había sido asesinada a balazos por hombres armados que aprovecharon que estaban dormidos para dispararles.

De acuerdo a los primeros reportes de las autoridades, la familia dormía en su casa ubicada en la zona de Santiaguillo de Flores, cuando hombres armados a bordo de diferentes vehículos llegaron al lugar alrededor de las 5 y 6 de la mañana.

De los autos, varios hombres se bajaron e ingresaron a la fuerza a la vivienda, para comenzar a disparar en repetidas ocasiones contra los integrantes de la familia que descansaban en diferentes cuartos de la casa.

Tras lograr su cometido, los agresores salieron de la vivienda para subirse a los vehículos y darse a la fuga, mientras que vecinos de la zona, al escuchar las detonaciones de arma de fuego, no dudaron en llamar a los números de emergencia.

Los primeros en llegar fueron policías de Salamanca, quienes al confirmar el ataque contra la familia, pidieron el apoyo de los paramédicos, mientras que personal de la Guardia Nacional también llegaba en apoyo al lugar.

Muere menor de edad durate ataque a familia en Salamanca

Durante el operativo, rescatistas hicieron su arribo para brindar atención médica, pero integrantes de la familia ya no contaban con signos vitales. Se sabe que entre las víctimas había un menor de edad de 12 años.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato llegaba al lugar para comenzar con las indagatorias correspondientes.

