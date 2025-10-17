Matan a Mujer y Un Hombre y Una Menor Fue Lesionada en un Ataque a Balazos en León, Guanajuato

La tarde del pasado jueves se registró el ataque armado en contra de una familia en calles de la colonia Paraíso Real en León, Guanajuato dejando a dos personas sin vida y una lesionada.

Iban a llevar a los niños a la escuela, cuando hombres a bordo de una motocicleta descargaron sus armas contra un hombre y una mujer.

Hombre y mujer mueren a tiros frente a menor dentro de una en camioneta en León

Los cuerpos quedaron al interior de una camioneta sobre la calle Emu de la colonia Paraíso Real en León, Guanajuato. Entre la ráfaga de balas, una menor resultó lesionada aparentemente en un dedo, después se filtró que estaba fuera de peligro.

Mientras otro menor, entró en crisis nerviosa tras el ataque por lo que tuvo que ser estabilizado.

Las víctimas mortales de ataque armado fueron identificadas como Ana e Isidro

Las víctimas mortales fueron identificadas como Ana de 28 años e Isidro de 56 años.

De acuerdo con los primeros reportes, se supo que estaban por llegar a una escuela cuando fueron asesinados a bordo de una camioneta de color gris y con placas de Tlaxcala.

Los vecinos escucharon al menos ocho balazos y después vieron huir al responsable del doble homicidio en una motocicleta roja.

Al lugar llegaron los familiares de los fallecidos, la madre de Ana, pedía ver a su hija, pero la escena ya estaba acordonada para las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Los cuerpos fueron levantados y trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense en Guanajuato, Capital para su necropsia de ley.

